Dresden

Ostdeutsche Wirtschaft optimistischer für kommende Monate

28.01.2022, 10:49 Uhr | dpa

In weiten Teilen der ostdeutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung zu Jahresbeginn etwas aufgehellt. "Der seit dem Sommer letzten Jahres anhaltende Abwärtstrend scheint vorerst gestoppt", stellten die Experten des Ifo-Instituts in Dresden am Freitag fest.

Dabei verwiesen sie auf ihren aktuellen Index zum Geschäftsklima. Der sei im Januar auf 97,0 Punkte gestiegen, nach 96,1 im Vormonat. Zwar beurteilten viele Unternehmen ihre aktuelle Lage schlechter, doch der Ausblick auf die kommenden sechs Monate habe sich kräftig verbessert, hieß es. Der Trend werde vor allem von Industrie und Dienstleistern getragen.