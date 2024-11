NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk sagt der Organisierten Steuerkriminalität den Kampf an. Mit einer neuen Zentrale in Düsseldorf soll die Geldwäsche gestoppt werden.

In Deutschland werden jedes Jahr Schätzungen zufolge rund 100 Milliarden Euro schmutziges Geld gewaschen. Die Exekutivdirektorin in der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Birgit Rodolphe, sagte in der vergangenen Woche: "Vermutlich ist es noch viel mehr. Geldwäsche ist die Lebensader der Organisierten Kriminalität."