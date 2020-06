Ab in den Süden

Erster Ferienflieger aus Düsseldorf landet auf Mallorca

15.06.2020, 11:29 Uhr | dpa, AFP

Freude bei Urlaubern in Düsseldorf: Am Montag hob das erste Flugzeug vom Flughafen in Richtung Mittelmeer ab. Es ging auf die vielleicht beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen.

Nach wochenlanger Corona-Pause ist am Montagmorgen vom Flughafen Düsseldorf erstmals wieder eine Maschine mit Urlaubern gestartet. Ziel war die Mittelmeerinsel Mallorca. Nach Angaben des Flughafens in Palma de Mallorca sind die 165 Fluggäste an Bord am Montagvormittag auf der spanischen Baleareninsel eingetroffen.Ein weiterer Urlaubsflieger sollte um 15.40 Uhr vom Frankfurter Flughafen starten.

Deutsche Urlauber dürfen von Montag an wieder auf die Balearen-Inseln Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera reisen. Die NRW-Flughafen erwarten, dass nach der Aufhebung der Reisewarnung für die meisten europäischen Länder der Flugverkehr schrittweise wieder zunimmt.

In den vergangenen Wochen hatten die Airports ihren Betrieb nahezu auf Null heruntergefahren. Es gab kaum noch Starts und Landungen. Für den Neustart haben die Flughäfen umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen vorbereitet, damit die Passagiere im Vorfeld des Fluges möglichst viel Distanz voneinander halten können.