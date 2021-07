Düsseldorf

Grünen-Fraktion: Städte müssen klimafester gemacht werden

15.07.2021, 11:11 Uhr | dpa

Nach dem katastrophalen Starkregen in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens fordert die oppositionelle Grünen-Landtagsfraktion einen konsequenten Hochwasserschutz für bedrohte Kommunen und Maßnahmen, um die Städte klimafester zu machen. "Die Häufung von Starkregenereignissen ist eine Folge des voranschreitenden Klimawandels", erklärten die Fraktionschefinnen Verena Schäffer und Josefine Paul am Donnerstag. "Solche Extremwetter werden in Zukunft noch häufiger auftreten."

Die Kommunen brauchten dafür die finanzielle und personelle Unterstützung des Landes. Die Kanalisation allein könne die häufig in kurzer Zeit niedergehenden Wassermengen nicht mehr aufnehmen. Zum Hochwasserschutz gehöre auch, die zunehmende Bebauung von Äckern und Wiesen zu stoppen, die Versiegelung von Flächen insgesamt zu reduzieren sowie Überschwemmungsflächen zur Versickerung zu schaffen.