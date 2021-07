Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf muss auf Emmanuel Iyoha verzichten

20.07.2021, 14:50 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss bis auf Weiteres auf Offensivspieler Emmanuel Iyoha verzichten. Wie der Club am Dienstag mitteilte, habe der 23-Jährige eine starke Fußprellung erlitten. Damit dürfte auch der Einsatz zum Saisonauftakt beim SV Sandhausen am nächsten Sonntag (13.30/Sky) gefährdet sein. Der gebürtige Düsseldorfer kam schon in der vergangenen Saison wegen Krankheit und Verletzungen nur zu sieben Pflichtspieleinsätzen.