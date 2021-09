Düsseldorf

Nordrhein-Westfalens Industrie ist wieder auf Wachstumskurs

02.09.2021, 10:26 Uhr | dpa

Nach starkem Gegenwind in Coronazeiten kommt Nordrhein-Westfalens Industrie wieder in Tritt. Im Juli stieg die Produktion im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,4 Prozent, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Nach einem verhaltenen Auftakt in das Jahr 2021 stieg der Wert der hergestellten Güter im zweiten Quartal stark an, im Juli ging es nun positiv weiter. Das Niveau von vor der Coronakrise erreichte das Verarbeitende Gewerbe in NRW aber noch nicht, verglichen mit Juli 2019 war die Produktion den Angaben zufolge zwei Prozent niedriger.