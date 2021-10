Düsseldorf

Bundesweiter Twitter-Marathon der Polizei auch in NRW

01.10.2021, 01:39 Uhr | dpa

Mehr als 30 Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen nehmen heute (11.00 Uhr) am bundesweiten Twitter-Marathon der Polizei teil. Auf ihren Social-Media-Kanälen bei Twitter gewährt die Polizei zwölf Stunden lang (11.00 bis 23.00) Einblicke in ihre Arbeit. Anlass ist der Tag des Notrufs 110 (#polizei110). Nach Angaben des NRW-Innenministeriums wird der Twitter-Marathon auch auf Instagram und Facebook eine Rolle spielen. Erstmals nähmen so viele Polizeibehörden in NRW an der Aktion teil.