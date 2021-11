Auftakt am 11.11. mit 2G

Karnevalshochburgen wollen Corona-Ausbruch verhindern

08.11.2021, 17:18 Uhr | t-online, nhe

Feiernde Jecken auf der Zülpicher Straße in Köln (Archivbild): In diesem Jahr soll der Karnevalsauftakt in den Hochburgen mit 2G geregelt werden. (Quelle: Future Image/imago images)

Der Corona-Inzidenzwert in Deutschland schießt in die Höhe. Gleichzeitig starten die Jecken am Donnerstag in die neue Karnevalssaison. Wie bereiten sich die Hochburgen darauf vor?

Der Kölner Karnevalsauftakt soll nach Wunsch der Stadt ausschließlich mit der 2G-Regel stattfinden. Wie die Stadt am Montag auf Nachfrage von t-online mitteilte, habe sie dies beim Land beauftragt. Die Genehmigung folgte dann im Verlauf des Tages. Das heißt: An allen offiziellen Orten dürften nur Genesene und Geimpfte feiern – auch auf dem Alten Markt und im Zülpicher Viertel. Vorher galt hier noch eine 3G-Plus Regel: Die Menschen mussten geimpft, genesen oder PCR-getestet sein.

Eine Absage wegen des hohen Inzidenzwertes in Deutschland von 201,1 am Montag soll es den Angaben zufolge also nicht geben. Bereits in der vergangenen Woche sagte der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn, dass er eine in weiten Teilen vollwertige Karnevalssaison erwarte.



Karneval trotz steigender Inzidenzen: "Rückkehr zur Normalität"

"Selbst wenn die Inzidenzen in die Hunderte gehen sollten, heißt das nicht unbedingt, dass die Krankheitsverläufe weitreichende Einschränkungen für Geimpfte und Genesene rechtfertigen", so Kuckelkorn.

Karneval bedeute in der Saison 2021/22 die schrittweise Rückkehr zur Normalität. "Bisher hat der Staat für uns entschieden. Er hat geregelt, wie wir uns wann begegnen durften. Jetzt ist Eigenverantwortung gefragt. Und das ist nicht einfach." Auch die nordrhein-westfälische Landesregierung verfolge ganz klar die Linie, dass geimpfte Menschen keine Einschränkungen mehr erdulden sollten.

Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitee Kölner Karneval (Archivbild): In Köln wird der 11.11. unter der 2G-Regelung gefeiert. (Quelle: Political-Moments/imago images)



Gerade der organisierte Karneval könne die Menschen sehr gut an die Hand nehmen und wieder zusammenführen. "Die Veranstaltungen sind sehr gut durchdacht, die Hygienekonzepte erprobt", versicherte Kuckelkorn. Die Impfausweise würden bei allen Veranstaltungen genau kontrolliert.



Zum Auftakt der neuen Karnevalssaison am 11.11. würden in Köln zum Beispiel Konzepte aus dem Fußball übernommen. Um langes Schlangestehen vor den eingezäunten Gebieten mit Bühnenprogramm zu vermeiden, seien mobile Teams unterwegs, die Vorab-Checks vornähmen und dann Bändchen verteilten.

11.11. in Düsseldorf: "Menschen sollen keine Angst haben"

Auch das Comitee Düsseldorfer Carneval e.V. (CC) teilte bereits im Oktober mit, dass sie am 11.11. das traditionelle Hoppeditz Erwachen auf dem Marktplatz mit anschließendem Ball im Henkelsaal unter 2G-Bedingungen feiert. "Wir wollen sichergehen, dass [...] die Menschen keine Angst haben müssen, sich gegenseitig anzustecken", betonte der Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann damals.

Wie es dann beim Rosenmontagszug aussehen werde, könne man heute noch nicht absehen, so CC-Sprecher Hans-Peter Suchand. Generell könne man aber sagen: "Es finden alle größeren Veranstaltungen wie Bälle und Sitzungen statt." Eine Anfrage von t-online zur Einschätzung der Stadt Düsseldorf zu dieser Entscheidung blieb bislang unbeantwortet.

Das traditionelle Hoppeditz Erwachen in Düsseldorf (Archivbild, 2018): Trotz steigender Inzidenzen soll es auch 2021 stattfinden. (Quelle: Bettina Strenske/imago images)



Der Mainzer Carnevals-Verein 1838 e.V. (MCV) feiert am 11.11. ebenfalls – und zwar bei der traditionellen Verlesung des Närrischen Grundgesetzes auf dem Schillerplatz. Auch hier gilt die 2G-Regel. Einer Mitteilung zufolge wurden zum Ende der vergangenen Woche bereits 4.500 Tickets verkauft, weitere 3.000 Tickets gingen in den freien Verkauf.

"Selbst wenn die Landesregierung weitgehende Öffnungen ohne Impf- oder Genesungsnachweis verkünden will, halten wir an der 2G-Regelung fest", so MCV-Präsident Reinhard Urban. Man trage eine Verantwortung für die Gesundheit aller Närrinnen und Narren.

Auf Anfrage von t-online verwies die Stadt Mainz auf die Landesverordnung von Rheinland-Pfalz, nach der es erlaubt sei, eine solche Veranstaltung durchzuführen. Außerdem habe der MCV als Veranstalter kontrollierte Bedingungen in Form von Umzäunungen und strikten Einlässen erstellt.

Generelle Absagen des 11.11. gibt es in den Karnevals-Hochburgen wegen der steigenden Corona-Zahlen bis dato also nicht. Dennoch kündigten einige Wirte in Köln bereits an, keinen Kneipen-Karneval anzubieten. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte vor größeren Feiern an Karneval.

Bei den Jecken überwiege trotz der Planungen die Vorfreude, so der Kölner Kuckelkorn: "Diese Menschen haben es satt, zuhause zu sitzen, die wollen auf die Straße. Für viele ist das ein Lebenselixier, die brauchen diese Auszeit."