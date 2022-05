Sitzordnung im Landtag bleibt erhalten

Die Sitzordnung im Landtag bleibt nach der Wahl unver├Ąndert - CDU und Gr├╝ne bekommen aber deutlich mehr Platz. Das geht aus dem neuen Sitzplan hervor, nach dessen Vorgaben die Handwerker den Plenarsaal im D├╝sseldorfer Landtag derzeit umbauen. Aus Sicht des Landtagspr├Ąsidiums werden von links nach rechts blickend die Abgeordneten in der gewohnten Sitzordnung SPD, Gr├╝ne, CDU, FDP und AfD platziert. Allerdings ben├Âtigen die Fraktionen der Gr├╝nen und der CDU durch ihre Zugewinne deutlich mehr Platz. Mit der Fraktionsst├Ąrke schrumpft die Zahl der Pl├Ątze von SPD, FDP und AfD. Handwerker m├╝ssen f├╝r den Umbau des Plenarsaales auch Bodenplatten zeitweise herausnehmen, wie am Donnerstag zu beobachten war. Die konstituierende Sitzung des Landtages ist f├╝r den 1. Juni geplant.

Dem Landtag geh├Âren in der neuen Legislaturperiode 195 Abgeordnete an. Das sind vier weniger als in der alten. Die CDU ist erneut st├Ąrkste Fraktion und w├Ąchst um 4 auf 76 Abgeordnete. Dagegen schrumpft die SPD-Fraktion um 13 auf 56 Abgeordnete. Die Gr├╝nen haben mit 39 Abgeordneten 25 mehr als bisher. Die FDP verliert 16 Sitze und hat nur noch 12. Die AfD-Fraktion verliert zum bisherigen Stand einen Sitz und kommt auf 12 Sitze. In der alten Legislaturperiode geh├Ârten dem Landtag zudem drei Abgeordnete an, die zuvor bei der AfD waren.