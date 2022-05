NRW-Grüne entscheiden am 29. Mai über Verhandlungen mit CDU

Die nordrhein-westf├Ąlischen Gr├╝nen wollen bereits am 29. Mai ├╝ber Koalitionsverhandlungen mit der CDU entscheiden. "Ob wir eine inhaltliche Basis finden, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen, wird ein kleiner Parteitag am 29. Mai entscheiden", schrieb Gr├╝nen-Landeschefin Mona Neubaur am Sonntagabend auf Twitter. "Wir sind uns bewusst, dass die jetzt folgenden Gespr├Ąche keine einfachen werden und von allen Beteiligten zum Teil weite Wege verlangen."