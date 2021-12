Erfurt

Corona-Inzidenz in Thüringen geht weiter zurück auf 890,3

16.12.2021, 07:57 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist weiter gesunken, bleibt aber die höchste aller Bundesländer. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 890,3 an - nach 952,6 am Mittwoch und 984,1 am Dienstag. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 340,1.

Die Gesundheitsämter im Freistaat meldeten dem RKI binnen eines Tages 3203 Corona-Neuinfektionen. Es kamen 41 weitere Todesfälle hinzu, damit sind bislang 5469 Menschen in dem Bundesland an oder mit dem Virus gestorben.

Sechs der bundesweit zehn Regionen mit dem höchsten erfassten Infektionsgeschehen liegen in Thüringen. Die höchste Inzidenz wies am Donnerstag weiter der Landkreis Hildburghausen mit 1552,9 aus, am Vortag hatte der Wert bei 1690,2 gelegen. Fünf weitere thüringische Landkreise wiesen vierstellige Inzidenz-Werte auf.