Sascha Mölders kehrt nicht zu Rot-Weiss Essen zurück

16.10.2019, 18:25 Uhr

In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Essen.

Das dürfte viele RWE-Fans hart treffen: Der gebürtige Essener Sascha Mölders vom TSV 1860 München will seine Profi-Karriere zum Saisonende beenden. Wie der Angreifer jetzt im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" erzählte, hat er einfach keine Lust mehr auf das Profi-Geschäft. "Das Drumherum geht mir auf den Sack", sagte der 34-Jährige dem Blatt.



Mölders spielte ab 2008 bei Rot-Weiss Essen und avancierte schnell zum Publikumsliebling. Immer wieder gab es darum Gerüchte, dass er vielleicht noch einmal zur RWE zurückkehren könnte. "Rot-Weiss Essen ist mein Heimatverein und deshalb immer ein Thema. Ich würde sehr gerne irgendwann noch einmal für RWE spielen", sagte Mölders noch im Februar 2018. Doch aktuell sieht es eher nicht danach aus. Mölders will offenbar in Bayern bleiben und "irgendwo im Umkreis in der Regionalliga Bayern als Spielertrainer arbeiten".

Nach drei Niederlagen in Folge ist die Stimmung bei Rot-Weiss Essen eher so mittelgut. Am Montag durften die Spieler sich darum mal so richtig abreagieren und versuchten sich nach 90 Minuten Training auf dem Rasen im Boxraum in einer Art Ringkampf. Das kam ziemlich gut an, sagt Oguzhan Kefkir, der sich auf der Vereins-Website geäußert und einen Blick zurück, aber auch voraus geworfen hat.

In Essen ist am Wochenende ein Schiedsrichter bei einem Fußballspiel angegriffen worden. Der 40-Jährige flüchtete in eine Kabine, ein Spieler (20) sowie der Trainer (41) des Teams folgten ihm und griffen den Schiri weiter an. Ein Zeuge schritt ein und drängte die beiden aus der Kabine. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Landfriedensbruch. Die ganze Geschichte gibt es hier...

Hier informieren wir Sie nicht nur über Rot-Weiss Essen und TUSEM Essen, sondern über alles, was im Lokalsport in und um die Stadt wichtig ist.

