Marihuana angebaut

Polizei sprengt Drogenring in NRW – Razzia

21.10.2021, 09:22 Uhr | nhe, t-online

Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität in NRW: In insgesamt elf Städten ist die Polizei bei einer Razzia im Einsatz. Vermutet wird der großflächige Anbau von Marihuana.

Polizei und Spezialeinsatzkräfte in Nordrhein-Westfalen haben am Donnerstagmorgen einen Drogenring hochgenommen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen auf Nachfrage von t-online mitteilte, ist die Polizei mit einem Großaufgebot in insgesamt elf Städten im Ruhrgebiet und im Rheinland im Einsatz, unter anderem in Duisburg und Gelsenkirchen.

Es habe bisher mindestens drei Festnahmen gegeben. Die Maßnahmen seien allerdings noch nicht abgeschlossen, so der Sprecher. Der Tatverdacht sei das "Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge".

Drogen-Razzia in NRW: Marihuanaplantagen entdeckt

Die Drogenhändler sollen großflächig in mehreren Objekten Marihuana angebaut haben. "An zwei Standorten in Gelsenkirchen und Duisburg wurden Marihuanaplantagen in leerstehenden Immobilien gefunden", so die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von t-online.



Wie die "Bild" berichtet, soll es sich bei den Tatverdächtigen um Mitglieder des Miri-Clans handeln. Die Staatsanwaltschaft kommentierte dies nicht.