11.10.2019, 12:12 Uhr | t-online.de

Der gestrige Donnerstag lief für die Eintracht in Gießen nicht so optimal. Dabei konnten international gestern einige Adler überzeugen.

Der Mittelfeld-Spieler Daichi Kamada erzielte beispielsweise das sechste Tor von 6:0 der japanischen Nationalmannschaft gegen die Mongolei. Gut lief es auch für Martin Hinteregger, der das österreichische Team gestern in der EM-Quali gegen Israel in Führung brachte. Am Ende stand es 3:1. Immerhin.

Was war das denn? Eintracht Frankfurt hat gestern das Benefizspiel gegen den Regionalligisten FC Gießen mit 1:3 verloren – und hinterher waren alle ziemlich ratlos, wie genau das passieren konnte. Denn eigentlich hatte die SGE keine schlechte Mannschaft auf dem Feld. Da passte es irgendwie ins Bild, dass sich Timothy Chandler verletzte. Große Sorgen muss man sich aber offenbar nicht machen.



