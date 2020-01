LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintrachts Timothy Chandler lobt Stimmung im Trainingslager

06.01.2020, 12:00 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

"Wir können uns komplett auf den Fußball konzentrieren", sagte Eintrachts Außenverteidiger und Halbamerikaner Timothy Chandler über das derzeitige Trainingslager in Florida, USA. Generell sei die Stimmung locker, die Trainingsfelder seien top gepflegt, das Wetter spielt mit. "Eine bessere Vorbereitung auf die Rückrunde als hier in Florida kann ich mir nicht vorstellen", so Chandler.

Nach dem Sieg am Wochenende gibt es noch einen Grund zur Freude bei Baksetballer Marco Völler: Der 1,99 Meter große Forward der Fraport Skyliners feiert heute seinen 31. Geburtstag. Sein Verein gratuliert herzlich.

HAPPY BIRTHDAY MARCO 🥳 Nach dem Derbysieg am Wochende gibt es heute gleich den nächsten Grund zum Feiern 🎊 Gepostet von Fraport Skyliners am Sonntag, 5. Januar 2020

Die Fraport Skyliners haben das Hessen-Derby gegen die Gießen 46er am Samstag vor ausverkaufter Halle in Frankfurt mit 81:65 deutlich gewonnen.

„Für uns war entscheidend, dass wir die Emotionen rausnehmen, dafür aber mit Energie spielen. Emotionen waren in den letzten Spielen zu sehr das Thema", sagte Coach Sebastian Gleim nach dem Spiel. "Quantez Robertson ist ein Vorbild in Sachen Energie. Er spielt 80 Minuten in drei Tagen! Da können sich sehr viele was von abschauen."

„Dieser Sieg gehört den Fans“ 💙🤪#DERBYSIEGER Gepostet von Fraport Skyliners am Samstag, 4. Januar 2020

Glückwunsch an die Löwen Frankfurt! Das Eishockey-Team hat gestern Abend gegen Bareuth 3:2 nach Verlängerung gewonnen. Wie schon am Freitag konnten sich die Löwen durchsetzen. Und die Bilanz kann sich sehen lassen: Von den vergangenen acht Spielen haben die Frankfurter sieben gewonnen. Weiter so!

Krankheitsbedingt konnte der Japaner Makoto Hasebe vergangene Woche nicht mit ins Trainingslager der Eintracht Frankfurt nach Florida. Doch vor wenigen Stunden berichtete der Klub, dass er nun dort angekommen ist und auch schon mittrainiert hat. Hasebe hat sich offenbar erholt.

Und nun geht's gleich an die Arbeit 🏋️‍♂️🏃‍♂️#SGEagles pic.twitter.com/orutQgV5ge — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 5, 2020

Guten Morgen an diesem Montag! In unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt begleiten wir Sie durch den Tag. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.