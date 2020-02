LIVESport-Tag im Live-Blog

Martin Hinteregger gegen RB Salzburg gesperrt - wer kommt?

18.02.2020, 12:20 Uhr

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Die erste Verkaufsphase für Tickets für das Viertelfinale im DFB-Pokal Eitnracht gegen Bremen – allerdings nur für Dauerkartenabonnenten ging gestern zu Ende. Morgen startet dann die zweite Phase für Eintracht-Mitglieder. Los geht es um 10 Uhr. Am Donnerstag endet die Phase, heißt es vom Verein. Der freie Verkauf beginnt dann am 21. Februar.

Eintrachts Martin Hinteregger wird am Donnerstag wegen seiner Gelbsperre im Spiel gegen RB Salzburg fehlen. Wer rückt nach? Der Verein hält sich bedeckt. "In der Bundesliga rückte beispielsweise Stefan Ilsanker zurück in die Viererkette und machte das mehr als ordentlich", heißt es im Video von EintrachtTV. Ist er eine Option?

Sowohl "Hinti" als auch SGE-Neuzugang und ebenfalls Österreicher Ilsanker spielten einst bei RB Salzburg.

Das ist das Schiedsrichtergespann für die Europa-League-Partie am Donnerstag zwischen Eintracht Frankfurt und RB Salzburg:

Das Schiedsrichtergespann für #SGESAL steht fest!

👮‍♂️ Ali Palabiyik (TUR)

🚩 Ceyhun Sesiguzel (TUR)

🚩 Serkan Olguncan (TUR)

4⃣ Hüseyin Göcek (TUR)

📺 Massimiliano Irrati (ITA)#SGEuropa #SGE pic.twitter.com/E6qD8nbqNM — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 18, 2020

Eintrachts Djibril Sow hofft, dass sein Team die Fehler vom vergangenen Freitag nicht wiederholt und "einige Dinge" gegen RB Salzburg besser macht, wie er im Interview mit EintrachtTV sagt. "Das wird definitiv kein Selbstläufer, wir müssen über 90 Minuten wirklich zu 100 Prozent konzentriert sein und Leistung zeigen", so der Mittelfeldspieler. Denn Salzburg sei sehr explosiv und dynamisch.

Frankfurt hat aber einen großen Vorteil. "Wir spielen Zuhause und ich hoffe, dass wir dort mit unserem zwölften Mann im Rücken einen Vorteil haben werden", sagte Sow.



Für Eintrachts Stürmer Bas Dost lief es zuletzt nicht rund. Immer wieder verletzungsbedingt fiel er aus, zuletzt hatte er mit einem Magen-Darm-Infekt zu kämpfen. "Bas ist ein Kopfspieler, Kopf und Körper sind eins – und das stimmt halt im Moment nicht", sagte Sportdirektor Bruno Hübner im Interview mit der "Frankfurter Rundschau". Gestern wurde Dost aus dem Mannschaftstraining genommen und werde nun individuell aufgebaut.

Im Kampf gegen Rassismus in Fußball-Stadien hält Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic Spielabbrüche für das äußerste Mittel. "Notfalls, wenn sowas passiert, muss ein Spiel auch mal stoppen oder komplett beendet werden. Dann ist es das richtige Zeichen", sagte der 48-Jährige am Rande der Laureus-Sportpreise, die am Montagabend in Berlin vergeben wurden.

Ein Abbruch müsse aber abgewogen werden, mahnte Bobic. "Wenn einer oder zwei Leute eine dumme Aktion machen, warum sollen die anderen 60.000 dafür büßen. Du musst diese zwei rauspicken", sagte der frühere Torjäger. Man könne nicht in jeden Kopf schauen. "Wenn es Einzelfälle gibt, dann müssen wir sie ausfindig machen, sie raustun aus den Stadien", sagte Bobic.

Zuletzt hatte es im DFB-Pokal auf Schalke rassistische Entgleisungen einiger Fans gegen Hertha-Profi Jordan Torunarigha gegeben.

