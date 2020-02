LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintracht spielt wegen Hanau-Anschlag in Trauerflor

20.02.2020, 12:38 Uhr | t-online.de, cf

Blick in die Frankfurter Commerzbank-Arena: Vor dem Spiel wird es zunächst eine Schweigeminute wegen des Anschlags in Hanau geben. (Quelle: Picture Point LE/imago images)

Die Eintracht plant eine Schweigeminute vor dem offiziellen Beginn der Partie gegen Salzburg am Abend. Außerdem werde die Mannschaft in Trauerflor spielen, kündigte der Verein auf seiner Homepage an.

Die schrecklichen Vorkommnisse in Hanau in der vergangenen Nacht sorgen für Trauer und Entsetzen. Wir sind mit unseren Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen und wünschen viel Kraft in diesen Stunden 🙏❤️#inEINTRACHT — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 20, 2020

"Eintracht Frankfurt ist aufgrund dieser Vorfälle geschockt und in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer", heißt es weiter. Mit der Schweigeminute wolle man ein klares Zeichen gegen jegliche Form von Rassismus und Extremismus setzen.

Nachdem der österreichische Fußball-Meister RB Salzburg in der Winterpause Topstürmer Erling Haaland und den Japaner Takumi Minamino verkauft hat, sind die Erfolgschancen der heimstarken Frankfurter auf jeden Fall gestiegen.



Haaland schoss für den BVB zuletzt ein Tor beim 4:0 im Bundesligaspiel gegen die Eintracht und zuletzt beide Treffer beim 2:1-Sieg der Dortmunder in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Außerdem verlor Salzburg das vergangene Liga-Heimspiel gegen den Linzer ASK (2:3) und hat nach der Winterpause bisher nur zwei Pflichtpartien absolviert. Frankfurt bestritt bereits sechs Spiele. Es gibt allerdings ein Aber. "Die Abgänge tun sicher weh. Doch es hat sie immer ausgezeichnet, diese ersetzen zu können", sagte Eintrach-Coach Adi Hütter.

Zwar zeichnet sich ein Kader der SGE für das Europa-League-Spiel heute Abend in Frankfurt ab, aber die konkrete Aufstellung bleibt ein Geheimnis. Das teilt der Verein auf seiner Homepage mit.

Klar ist aber, wer definitiv nicht dabei sein wird: Martin Hinteregger wegen seiner Gelbsperre, Bas Dost, der wieder mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hat und Mijat Gacinovic hat Fieber.

"Neben einem Torwart, voraussichtlich Felix Wiedwald, müssen noch zwei weitere Akteure weichen: Marijan Cavar und Jonathan de Guzman sind nicht für den Wettbewerb gemeldet", heißt es weiter.

Die Fraport Skyliners suchen Interessierte für ein Freiwilliges Soziales Jahr betziehungsweise für den Bundesfreiwilligendienst. "Ein Jahr lang können sie dabei Kinder und Jugendliche pädagogisch im Sport betreuen und trainieren", heißt es vom Verein. Die Dienste beginnen am 1. September, bewerben kann man sich schon jetzt. Mehr Infos gibt es hier.

Weil die Eintracht-Fans gegen im heutigen Europa-League-Duell gegen Salzburg etwa 20.000 Wunderkerzen einsetzten wollten, hat die Europäische Fußball-Union (Uefa) die Choreographie kurzerhand verboten.



"Gemäß den Regeln der Uefa-Spielorganisation sind Fanaktivitäten in entsprechenden Abschnitten des Stadions, die Pyrotechnik, Feuerwerk, Wunderkerzen oder brennbares Material betreffen, nicht gestattet“, teilte der Verband mit. Zuvor hatten die Fans von Eintracht Frankfurt eine Genehmigung der Stadt erhalten.

