Frankfurt am Main

Eintracht-Sportvorstand will Stürmer leihen: "Es macht Sinn"

10.01.2021, 14:47 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic bevorzugt bei der angestrebten Verpflichtung eines neuen Stürmers eine Ausleihe. "Es macht Sinn zu leihen, weil wir nicht wissen, was im Sommer sein wird", sagte der 49-Jährige am Sonntag im Sport1-"Doppelpass" mit Blick auf die unabwägbare wirtschaftliche Situation der Fußball-Bundesliga in der Corona-Krise.

In seinem Fokus ist weiter besonders Bayern Münchens Nachwuchsangreifer Joshua Zirkzee. "Ein sehr talentierter Spieler, den wir interessant finden", bekräftigte Bobic. Sollte es mit einem Engagement nicht klappen, werde man sich um einen "Spieler, wie er einer ist" bemühen. Konkrete Namen wollte der Eintracht-Sportchef nicht nennen. Die Hessen sind auf Stürmersuche, weil der Niederländer Bas Dost in der Winterpause zum FC Brügge gewechselt war.

Nicht ausgeschlossen ist für Bobic offenbar auch eine Verlängerung des Vertrages mit dem Japaner Makoto Hasebe. "Es ist faszinierend, wie er aktuell wieder spielt. Um so älter, desto besser, wie der Wein", sagte Bobic. "Eigentlich sollte es sein letztes Jahr bei uns sein. Entscheiden tut am Ende der Spieler." Der Defensivspieler ist seit 2014 im Verein und wird am 18. Januar 37 Jahre alt.