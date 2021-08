Frankfurt am Main

Prozess um Schlägerei im Straßenverkehr

12.08.2021, 02:13 Uhr | dpa

Eine schwere Schlägerei im Straßenverkehr steht heute im Mittelpunkt eines Prozesses vor dem Amtsgericht Frankfurt. Angeklagt ist ein 28 Jahre alter Autofahrer, der im vergangenen Jahr einen anderen Verkehrsteilnehmer bewusstlos geschlagen haben soll. Die Tat ereignete sich am vielbefahrenen Frankfurter Alleenring, wo sich der Angeklagte über einen plötzlichen Fahrspurwechsel seines Kontrahenten geärgert haben soll. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.