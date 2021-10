Frankfurt am Main

Eintracht Frankfurt mit Personalproblemen nach Bochum

22.10.2021, 16:04 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt plagen vor dem Bundesliga-Duell am Sonntag (19.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum vor allem in der Defensive Personalsorgen. Sowohl Makoto Hasebe als auch Tuta und Almamy Toure haben muskuläre Probleme, teilte die Eintracht am Freitag mit. "Da gibt es noch Fragezeichen, ob sie zur Verfügung stehen. Wir müssen abwarten", sagte Coach Oliver Glasner. Seinem Vernehmen nach soll es aber nicht zu gravierend sein. "Den einen zwickt es in der Wade, den anderen im Oberschenkel", sagte er. Riskieren wolle er aber nichts.