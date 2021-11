Zehnjährige waren verschwunden

Vermisste Kinder in Frankfurt wieder aufgetaucht

20.11.2021, 16:16 Uhr | t-online

Blaulicht auf einem Einsatzwagen (Symbolbild): In einem Vermisstenfall hatte die Frankfurter Polizei gute Nachrichten. (Quelle: localpic/imago images)

Erleichterung in Frankfurt: Zwei Zehnjährige waren spurlos verschwunden, die Polizei bat Bürger um Hilfe bei der Suche nach den beiden. Nun gibt es gute Nachrichten.

Die beiden zehnjährigen Jungen, die in Frankfurt als vermisst galten, sind wohlbehalten zurückgekehrt. Das teilte die Frankfurter Polizei auf Twitter mit und bedankte sich für die Hilfe von engagierten Bürgern.

Am Freitag hatten sich die Beamten an die Öffentlichkeit gewandt und um Mithilfe bei der Suche nach den beiden Kindern gebeten. Sie waren am Donnerstagabend um 20.30 Uhr aus ihrer Unterkunft im Stadtteil Gallus verschwunden.

Am Freitagabend dann die Entwarnung: Den Jungen geht es gut.