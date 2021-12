Junge leicht verletzt

Unbekannter raubt Neunjährigen vor seinem Wohnhaus aus

13.12.2021, 17:59 Uhr | t-online, dpa

Noch in der Auffahrt seines Wohnhauses ist ein Junge in Frankfurt von einem Unbekannten überfallen worden. Er flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld, mit dem der Junge Essen beim Schnellimbiss hatte bezahlen wollen.

Vor dem eigenen Wohnhaus ist ein neunjähriges Kind in Frankfurt ausgeraubt worden. Der Junge war am Sonntag im Stadtteil Nordend mit 40 Euro Bargeld auf dem Weg zu einem Schnellrestaurant, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Noch in der Auffahrt des Wohnhauses habe der Angreifer ihm gegen Kopf und Oberkörper geschlagen und das Geld gestohlen. Anschließend habe der Unbekannte die Flucht in Richtung Friedberger Warte ergriffen. Der Neunjährige sei leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 069/755-10600.