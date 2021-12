Neue XXL-Züge in Frankfurt

Weltweit längste Stadtbahn nimmt Betrieb auf

10.12.2021, 17:00 Uhr | t-online, dpa

Alle Tests sind zur Zufriedenheit abgeschlossen, Montag geht es los: Frankfurt startet den Betrieb eines neuen 100-Meter-Zugs – und freut sich über einen Weltrekord.

Frankfurt hat die Längste: In der Mainmetropole nimmt am frühen Montagmorgen die erste 100 Meter lange Stadtbahn den Betrieb auf. Es sei ein Zug der Superlative, teilte die Stadt am Freitag mit. Durch Frankfurt fahre künftig das "weltweit längste Stadtbahn-Fahrzeug".

Die neue U-Bahn der Linie U4 kann gut 180 Menschen mehr befördern als die alten Züge. Zwei eingeschobene, je 25 Meter lange Mittelteile verdoppeln die bisherige Länge.

Die neue Bahn: Zwei zusätzliche Mittelteile verlängern den Zug um 50 Meter. (Quelle: Verkehrsgesellschaft Frankfurt)

Die Verlängerungen haben eigene Stromabnehmer und eigene Antriebe, aber statt echten Fahrerkabinen nur Notfahrerstände, damit sie rangierfähig sind. "Durch diese Form der Kupplung sind die Bahnen durchgängig und auf ganzer Länge begehbar", sagte der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VFG), Michael Rüffer.

Im Laufe des kommenden Jahres sollen noch 21 weitere Mittelteile geliefert werden, um noch mehr Züge verlängern zu können. Über die ersten beiden Mittelteile verfügt die VGF bereits seit Sommer. Sie mussten aber zunächst einem gründlichen Typ-Test unterzogen werden, da sie mit neuer Software kamen.