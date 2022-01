Frankfurt am Main

Tanzensemble erhält Kinder- und Jugendtheaterpreis Karfunkel

18.01.2022, 14:47 Uhr | dpa

Die Stadt Frankfurt zeichnet beim Kinder- und Jugendtheaterpreis Karfunkel zwei Produktionen mit insgesamt 15.000 Euro aus. Der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis geht in diesem Jahr an das Tanzensemble Hennermanns Horde unter Leitung der Choreographin Célestine Hennermann, wie die Stadt Frankfurt am Dienstag mitteilte. Ausgezeichnet werde die künstlerische und theaterpädagogische Auseinandersetzung des Ensembles mit den Folgen der Corona-Pandemie, die in mehreren Projekten und Produktionen seit Beginn der Pandemie eine Rolle spielte. Das Gesamtprogramm trägt den Titel "No Fear – Hennermanns Horde stellt sich der (Corona-)Angst!".

Ein Förderpreis über 5000 Euro geht an die Gruppe imaginary company und ihre Performance "Die Verhandlung", die die Strukturen des deutschen Rechtssystems und gesellschaftliche Rollen in den Blick nehme. Die Preisverleihung soll gemeinsam mit der Verleihung der "Karfunkel"-Preise für die Jahre 2020 und 2021 voraussichtlich im September stattfinden.