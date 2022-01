Frankfurt am Main

Arbeiter von Bagger überrollt: Tödlich verletzt

18.01.2022, 19:20 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einem Bagger ist ein Arbeiter am Dienstag in Frankfurt ums Leben gekommen. Der Mann wurde auf dem Gelände eines Schrotthandels nach ersten Erkenntnissen von einem Bagger überrollt, teilte die Polizei in Frankfurt am Abend mit. Der Mann habe so schwere Verletzungen erlitten, dass er danach im Krankenhaus starb. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.