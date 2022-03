Frankfurt am Main

Streit um Gebetswache vor Pro Familia: Vorläufiges Ende

18.03.2022, 15:29 Uhr | dpa

Das Hin und Her um eine "Gebetsmahnwache" von Abtreibungsgegnern hat ein vorläufiges Ende gefunden. In letzter Instanz hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel am Freitag entschieden: Die Demonstration darf auf einem Plateau gegenüber der Beratungsstelle von Pro Familia in Frankfurt stattfinden.

Der Entscheidung war ein langer juristischer Streit vorausgegangen. Ein Verein hatte im Januar eine 40-tägige Gebetswache zur Fastenzeit angemeldet. Die Stadt Frankfurt hatte im Februar verfügt, dass die Demo nur außerhalb der Öffnungszeiten vor dem Gebäude erlaubt ist; während der Öffnungszeiten sollte die Versammlung in größerer Entfernung durchgeführt werden. Das Verwaltungsgericht Frankfurt hatte diese Auflagen am 1. März jedoch als rechtswidrig eingestuft. Dagegen hatte die Stadt Beschwerde eingelegt.