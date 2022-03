Täter flüchtet

Unbekannter sticht an Raststätte auf Lkw-Fahrer ein

20.03.2022, 10:43 Uhr | t-online, ads

Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort an der Raststätte: Der Flucht-Lkw soll spanischer Nationalität gewesen sein. (Quelle: 5vision.media)

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz an der BAB66: Ein Unbekannter hat an einer Raststätte einen Lkw-Fahrer mit einem Messer attackiert und ihn schwer verletzt. Dem Täter gelang die Flucht – in einem Lkw.

Ein Lkw-Fahrer ist am Samstagabend an der Tank- und Rastanlage Flörsheim-Weilbach nahe Frankfurt schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, wurde der Mann mit mehreren Messerstichen verwundet, nachdem es zwischen den beiden Männern offenbar zu einer "ernsthaften Auseinandersetzung" gekommen war.

Im Verlauf des handgreiflichen Streits habe der Täter dann ein Messer gezogen und – den schweren Verletzungen nach zu urteilen – mehrmals auf sein Gegenüber eingestochen. Nach der Tat sei ihm die Flucht in einem Lkw gelungen.

Messerattacke nahe Frankfurt: Polizei sucht Zeugen



Der schwer verletzte Lkw-Fahrer sei nach der Tat stationär im Krankenhaus aufgenommen worden. "Lebensgefährliche Verletzungen hatte er glücklicherweise nicht davongetragen", so die Polizei Westhessen. Der Tatort sei für rund dreieinhalb Stunden gesperrt worden.

Die Ermittler suchen nun Hinweise auf den Tatverdächtigen, der in seinem spanischen weißen Flucht-Lkw der Marke Mercedes Actros verschwunden ist. Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 3454140 bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden zu melden.