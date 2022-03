Frankfurt am Main

Kleinere Weltkriegsbombe: Entschärfung am Donnerstag

23.03.2022, 19:57 Uhr | dpa

Bei Baggerarbeiten im Frankfurter Stadtteil Gallus ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilten, soll der 50-Kilo-Blindgänger an diesem Donnerstag entschärft werden. Dazu müssten etwa 700 Anwohnerinnen und Anwohner in einem festgelegten Bereich rund um die Kleyestraße bis 12.00 Uhr ihre Wohnungen räumen. Die Evakuierung betreffe auch die Gewerbebetriebe in dem Bereich. Auch der Auto- und der öffentliche Nahverkehr seien beeinträchtigt.

Die Feuerwehr hat eine interaktive Karte ins Netz gestellt, die den betroffenen Evakuierungsbereich anzeigt https://t1p.de/lsz3. Zusätzlich soll auf der Webseite der Feuerwehr eine Liste mit Straßen und Hausnummern veröffentlicht werden, die von der Evakuierung erfasst werden.