Frankfurt am Main

Frankfurt fordert FC Barcelona in der Europa League

07.04.2022, 03:45 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt geht voller Zuversicht in das Highlight-Spiel gegen den FC Barcelona. Im Hinspiel des Viertelfinales der Europa League strebt der hessische Fußball-Bundesligist an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) eine gute Ausgangsposition für die Zweitauflage des Duells mit dem spanischen Topclub eine Woche später an. Eintracht-Trainer Oliver Glasner kann personell aus dem Vollen schöpfen und setzt zudem auf die Unterstützung der Fans. Die Partie ist mit 48.500 Zuschauern ausverkauft. Frankfurt hat im laufenden Wettbewerb noch kein Spiel verloren und ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen.