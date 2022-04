Unfallursache unklar

Polizeiauto kracht in fünf parkende Autos

10.04.2022, 13:35 Uhr | t-online, stn

Der Unfallort in Frankfurt-Fechenheim: Das Polizeiauto krachte in parkende Fahrzeuge. (Quelle: 5vision.media)

In Frankfurt hat in der Nacht auf Sonntag ein Polizist aus bislang ungeklärten Gründen einen Unfall mit fünf parkenden Autos verursacht. Herbeigerufenen Beamte mussten im Anschluss schwere Waffen aus dem Unfallauto beladen.

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich aus bislang unerklärten Gründen im Stadtteil Fechenheim ein Unfall, der es in sich hat: Ein Polizist ist mit einem Einsatzfahrzeug in einer 30er-Zone rechts von der Fahrbahn gekommen und in ein parkendes Auto gekracht.



Er löste daraufhin eine Kettenreaktion aus, in deren Folge vier weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden und massiv beschädigt wurden, berichtet ein Reporter vor Ort.

Ein Polizist mit schweren Waffen nach dem Unfall: Die Waffen mussten aus dem Unfallfahrzeug in ein anderes Polizeiauto beladen werden. (Quelle: 5vision.media)

Auch am Polizeiauto selbst entstand ein hoher Schaden. Nach dem Unfall mussten herbeigeeilte Polizeibeamte schwere Waffen aus dem Unfallauto beladen, heißt es weiter.



Die Unfallursache ist bislang unklar, bestätigt ein Polizeisprecher t-online auf Anfrage. Die Ermittlungen hierzu dauern an.