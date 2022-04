Frankfurt am Main

Osteressen für Obdachlose in fünf hessischen Städten

15.04.2022, 02:37 Uhr | dpa

In fünf hessischen Städten werden am Karfreitag Osteressen für Obdachlose veranstaltet. In Frankfurt, Darmstadt, Offenbach, Kassel und Wiesbaden wird jeweils von 12.00 bis 16.00 Uhr zu Grüner Soße mit Kartoffeln und Eiern geladen. Die Schirmherrschaft haben die jeweiligen Oberbürgermeister übernommen. Organisiert wird die Aktion von der Bernd Reisig Stiftung mit Unterstützung regionaler Medien.

"Während viele Menschen die Feiertage mit ihren Liebsten in den eigenen vier Wänden verbringen, haben wir auch Mitmenschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen dieses Privileg nicht erleben können", erklärte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Umgesetzt werden die Osteressen von freiwilligen Helferinnen und Helfern.