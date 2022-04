Vermisste aus Offenbach

Kriminalpolizei sucht nach 48-jähriger Frau

21.04.2022, 09:45 Uhr | t-online

Wo ist Kiymet Caliskan? Die 48-Jährige aus Offenbach gilt seit Ende März als vermisst. Die Kripo Offenbach hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit Ende März wird die 48-jährige Kiymet Caliskan aus Offenbach vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verließ die Gesuchte am 25.03.2022 ein Hotelzimmer in der Marienstraße, welches sie zusammen mit ihrer minderjährigen Tochter und dem erwachsenen Sohn bewohnt. Der Polizei zufolge habe sie einen Zettel mit der Nachricht, dass sie am folgenden Freitag (01.04.2022) zurück sei, hinterlassen.

Kiymet Caliskan kam jedoch nicht zurück – seitdem bestehe auch kein Kontakt mehr zu der 48-Jährigen. Sie soll bei einem namentlich nicht bekannten Pflegedienst in Frankfurt arbeiten, wie die Polizei mitteilt.

Kripo Offenbach sucht nach Hinweisen



Die Gesuchte ist etwa 1,58 Meter groß und hat schwarze lange Haare mit Graustich. Sie war mit einer blauen Jacke und mit weißen glitzernden Sportschuhen bekleidet. Zudem hatte sie eine schwarze Handtasche bei sich.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Kiymet Caliskan geben oder Angaben zum Arbeitgeber machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.