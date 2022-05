Fans von West Ham United in Frankfurter Pub attackiert

Schon knapp zwei Tage vor dem Europa-League-Halbfinale zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United hat es in der Mainmetropole k├Ârperliche Auseinandersetzungen gegeben. In der Nacht zu Mittwoch steuerte eine vermummte Personengruppe in zwei Kleinbussen einen Pub im Frankfurter Stadtteil Bockenheim an, in dem sich unter anderem Fans von West Ham United befanden.