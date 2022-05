Moyes lobt "großartigen Aufschwung" bei West Ham

West Ham Uniteds Cheftrainer David Moyes ist erstaunt ├╝ber die Entwicklung seines Teams bis hin zu einem Europa-League-Halbfinalisten. "Es ist noch nicht lange her, dass wir gegen den Abstieg gek├Ąmpft haben. Es war ein gro├čartiger Aufschwung seitdem, und ich sehe keinen Grund, warum dieser nicht fortgesetzt werden sollte", sagte Moyes am Mittwochabend nach der Ankunft in Frankfurt am Main. Im WM-Stadion von 2006 spielen die Eintracht und West Ham am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) um die Teilnahme am Europa-League-Finale. Dieses wird am 18. Mai in Sevilla ausgetragen.