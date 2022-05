Commerzbank-Führung verspricht Aktionären weiteres Wachstum

Die Commerzbank verspricht ihren AktionĂ€ren trotz des eingetrĂŒbten wirtschaftlichen Umfelds weiteres Wachstum. "Wir bleiben mit dem Blick auf die Bank fĂŒr dieses Jahr optimistisch und sehen gute Chancen, unser Ergebnis weiter zu verbessern", bekrĂ€ftigte Konzernchef Manfred Knof in seiner am Freitag vorab veröffentlichten Rede zur diesjĂ€hrigen Hauptversammlung des Frankfurter MDax-Konzerns, die am Mittwoch online abgehalten wird.