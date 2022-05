Pro-russischer Autokorso mit mehr als 80 Fahrzeugen

Etwa 300 Menschen haben am Sonntag an einem pro-russischen Autokorso von Zweibr├╝cken nach Saarbr├╝cken teilgenommen. Rund 85 Fahrzeuge seien beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Abschluss sei auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofs Saarbr├╝cken gewesen. Die Demonstration sei friedlich verlaufen. Mehrere Teilnehmer h├Ątten Fahnen an ihre Autos angebracht, die gegen die Auflagen verstie├čen, darunter die sowjetische. Nach Aufforderung seien diese entfernt worden. Es werde gepr├╝ft, ob deshalb Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden.