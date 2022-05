"Aggressive Reisende": Einsätze am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen ist die Polizei am vergangenen Wochenende wegen aggressiven Verhaltens gegen Reisende vorgegangen. Ein 29-J├Ąhriger soll am Samstag in einem Duty-Free-Shop ein Parf├╝m geklaut und eine Mitarbeiterin mit einem Taschenmesser bedroht haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wegen Widerstands gegen die Beamten h├Ątten diese Pfefferspray eingesetzt und den Mann mit Handschellen fixiert.