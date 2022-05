Die Nebenklage in dem Prozess geht davon aus, dass dieser Polizist die Daten abfragte und das erste Fax verschickte. Die Staatsanwaltschaft dagegen legt die gesamte Serie dem aus Berlin stammenden Alexander M. zur Last. Er ist angeklagt wegen Beleidigung in 67 F├Ąllen, versuchter N├Âtigung und Bedrohung.