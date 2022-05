Brand auf Recyclinghof führt zu Großeinsatz

In Frankfurt hat ein Feuer auf dem Gel├Ąnde einer Recyclingfirma zu einem Gro├čeinsatz gef├╝hrt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brannten dort am Samstagabend rund f├╝nf Tonnen Metallschrott. ├ťber dem Gel├Ąnde lag eine gro├če Rauchwolke. Die Feuerwehr war mit einem Gro├čaufgebot im Einsatz. ├ťber Verletzte sei bislang nichts bekannt, hie├č es. Die Schadensh├Âhe ist noch nicht bezifferbar, auch zur Ursache des Brandes konnte die Polizei noch keine Angaben machen.