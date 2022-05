Fraport rechnet weiter mit Abfertigungsproblemen im Sommer

Am Frankfurter Flughafen m├╝ssen Passagiere auch im bevorstehenden Reisesommer Geduld mitbringen. Der Flughafenbetreiber Fraport rechnet mit Problemen bei der Abfertigung der Flugzeuge, da weiter nicht 100 Prozent des Personals zur Verf├╝gung stehe. Der Hochlauf des Flugverkehrs aus der Corona-Flaute laufe sehr schnell, sagte Fraport-Chef Stefan Schulte am Dienstag bei der Hauptversammlung des MDax-Konzerns.

Er rechne im Sommer mit 70 bis 75 Prozent des Passagieraufkommens aus der Vorkrisenzeit, wobei es zu sehr starken Betriebsspitzen komme, sagte Schulte. Er entschuldige sich f├╝r die nicht immer gute Qualit├Ąt der Dienstleistungen. Der Fraport-Chef k├╝ndigte an, in enger Abstimmung mit den Fluggesellschaften wie zur Osterzeit den Flugplan zu entzerren. Fl├╝ge m├╝ssten verschoben oder auch gestrichen werden, um Chaos zu vermeiden. Zu Ostern hatte der Hauptkunde Lufthansa bereits mehr als 100 Fl├╝ge gestrichen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Auch andere europ├Ąische Flugh├Ąfen hatten beim Hochlauf des Betriebs erhebliche Probleme. Ein Grund ist der Personalmangel bei Flugh├Ąfen, Airlines und Dienstleistern. In der Corona-Krise hatten zahlreiche Unternehmen ihre Belegschaften verkleinert und haben nun Probleme, neue Kr├Ąfte zu gewinnen. Fraport will in diesem Jahr 1000 neue Mitarbeiter einstellen.