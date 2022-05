Weil er in einem Schnellrestaurant einen Koch angegriffen und mit hei├čer Suppe verbr├╝ht haben soll, steht ein 37 Jahre alter Mann vor der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Mit hei├čer Suppe misshandelt: Ein 37-j├Ąhriger mutma├člicher T├Ąter aus Frankfurt am Main soll wegen gef├Ąhrlicher K├Ârperverletzung in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Das teilte Frankfurter Oberstaatsanw├Ąltin Nadja Niesen am Freitag. Die Tat ereignete sich im August 2021 in der N├Ąhe des nigerianischen Generalkonsulats in der Frankfurter Innenstadt, in dem der 37-J├Ąhrige kurz vorher Hausverbot erhalten hatte.