Kein R├╝cktritt nach Fehltritten Peter Feldmann ÔÇô Deutschlands peinlichster Oberb├╝rgermeister? Von Roxana Frey , Stefan Simon Aktualisiert am 25.05.2022 - 18:28 Uhr Lesedauer: 4 Min. Peter Feldmann (Archivbild): Frankfurts Oberb├╝rgermeister steuert von einem Skandal zum n├Ąchsten. (Quelle: Patrick Scheiber/imago-images-bilder)

Mit seinen j├╝ngsten Ausrutschern hat sich Frankfurts Oberb├╝rgermeister Peter Feldmann endg├╝ltig isoliert: Die gesamte R├Âmer-Koalition fordert seinen R├╝cktritt und auch die B├╝rgerinnen und B├╝rger der Stadt vertrauen ihm nicht mehr. Er selbst k├╝ndigt jedoch an, im Amt bleiben zu wollen.

Keiner klebt so fest wie Feldmann ÔÇô das stellte das Frankfurter Stadtoberhaupt am Mittwoch wieder einmal unter Beweis. Trotz mehrerer Fehltritte und einer Anklage wegen Vorteilsannahme will der Oberb├╝rgermeister im Amt bleiben.

In den letzten Tagen h├Ąuften sich die Vorw├╝rfe gegen Feldmann. Kurz nach seinem kritisierten Auftritt bei der Siegesfeier der Eintracht im Anschluss an das Europa-League-Finale tauchte am Wochenende ein Video im Netz auf, in dem sich Feldmann sexistisch gegen├╝ber Flugbegleiterinnen ├Ąu├čerte. Feldmann entschuldigte sich f├╝r das Fehlverhalten der letzten Tage und k├╝ndigte f├╝r Mittwoch eine Stellungnahme im R├Âmer an.

Peter Feldmann gibt vor seinem Dienstzimmer im R├Âmer ein Pressestatement ab (Archivbild): Der Politiker steht wegen zahlreicher Vorw├╝rfe und staatsanwaltlicher Ermittlungen unter Druck ÔÇô und will weiterhin in seinem Amt bleiben. (Quelle: Hannes P. Albert/dpa-bilder)

Bei dieser k├╝ndigte er wider Erwarten nicht seinen R├╝cktritt an, sondern lediglich, seine ├Âffentlichen Auftritte bis zum Ende der Sommerpause ruhen zu lassen. Er entschuldigte sich erneut f├╝r sein Verhalten der letzten Tage, bei der Siegesfeier seien "die G├Ąule mit ihm durchgegangen". Seine sexistische ├äu├čerung rechtfertigte er damit, dass er auch zwei T├Âchter habe. Was genau der Oberb├╝rgermeister damit sagen wollte, blieb offen ÔÇô Fragen waren nicht zugelassen. F├╝r das Statement hatte er fr├╝hzeitig den Weltwirtschaftsgipfel in Davos verlassen.