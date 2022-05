Elton John auf Abschiedstour in Frankfurt umjubelt

Superstar Elton John hat auf seiner Abschiedstournee erneut Station in Deutschland gemacht. Vor knapp 33.000 Zuschauern spielte der Brite am Freitagabend in Frankfurt eine umjubelte Open-Air-Show. Dabei lieferte der im März 75 Jahre alt gewordene Künstler eine große Auswahl seiner berühmten Songs aus den letzten Jahrzehnten: Von "Rocket Man", "Don't Let the Sun Go Down on Me", "I'm Still Standing" und "Your Song" bis zu seinem jüngsten Hit "Cold Heart (Pnau Remix)".