Keine Fahrkarte für Diverse?: Klägerseite lehnt Vergleich ab

Im juristischen Streit um die geschlechtsneutrale Ansprache von Bahn-Kunden hat die Kl├Ągerseite einen Vergleich abgelehnt. Das Oberlandesgericht Frankfurt k├╝ndigte nach der m├╝ndlichen Verhandlung am Dienstag ein Urteil in der Sache f├╝r den 21. Juni an. Geklagt hatte eine Person, die sich weder dem weiblichen noch dem m├Ąnnlichen Geschlecht zuordnet.