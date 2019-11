LIVESport-Woche im Live-Blog

Trainer von Eintracht Hagen tritt zurück

25.11.2019, 14:50 Uhr | t-online.de

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Es ist eine große Ehre für den VfL Eintracht Hagen: Ihr Spieler Tom Bergner, der mit der deutschen U19-Nationalmannschaft Silber holte, ist als bester Kreisläufer des Turniers ausgezeichnet worden. Außerdem wurde er in das WM-All-Star-Team berufen. Das teilte der Verein auf Facebook mit.

Feierstunde für Vizeweltmeister Tom Bergner Handballer Tom Bergner vom VfL Eintracht Hagen hatte für einen ganz... Gepostet von Sport in Hagen am Montag, 25. November 2019

Nach der Niederlage gegen den Tabellenletzten SG Menden Sauerland Wölfe zieht Ulli Kniebel die Konsequenz und tritt ab. "Da es mir nicht gelungen ist, die von uns gesetzten Ziele umzusetzen, ziehe ich als Verantwortlicher die Konsequenzen", sagt der 41-Jährige. Als Grund gab er auch an, dass es ihn sehr belastet hätte, Beruf, Familie und Trainertätigkeit "unter einen Hut zu bekommen". Daher habe er sich zu diesem Schritt entschieden. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit.

Der Phoenix Hagen-Spieler Kylre Leufroy wird heute 23 Jahre alt. Der Verein wünscht ihm auf Facbook "all the best". Da schließen wir uns gerne an.



Happy Birthday, Kyle Leufroy! Our #3 celebrates his 23rd Birthday today and we wish you, Kyle, a great day and all the best. #WirsinddasFeuer #BARMER2BasketballBundesliga #BARMERLiga #BARMER Gepostet von Phoenix Hagen am Montag, 25. November 2019

Das war ein wichtiger Sieg für Phoenix Hagen am Wochenende. Endlich konnten die Feuervögel einen Heimsieg einfahren. Hier finden Sie einen ausführlichen Nachbericht von einem Autoren vor Ort.



Herzlich willkommen zurück in einer neuen Sport-Woche in Hagen. Auch dieser Woche berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!