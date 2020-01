LIVESport-Woche im Live-Blog

TSV Hagen 1960 besiegt Tabellenspitze VfK Berlin

27.01.2020, 08:33 Uhr | t-online.de

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Gute Nachrichten für das Bundesligateam vom TSV Hagen 1960. Gleich zwei Siege konnten die Faustballer von der Auswärtsreise mitbringen. Der Tabellenführer VfK Berlin wurde am Samstag mit 5:3 besiegt, am Sonntag folgte der 5:1-Sieg gegen die Berliner TS. Aufgrund der Niederlage vom direkten Konkurrenten VfL Kellinghusen, konnten die Hagener wieder auf Tabellenrang 3 klettern. Die DM-Qualifikation liegt damit wieder in eigener Hand!

Hallo und willkommen zurück in einer neuen Woche beim Sport-Live-Blog aus Hagen. Auch in dieser Woche berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind.