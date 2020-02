LIVESport-Woche im Live-Blog

Phoenix Hagen brilliert in Heidelberg

17.02.2020, 09:02 Uhr | t-online.de

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Phoenix Hagen konnte einen starken 87:68-Auswärtssieg bei den MLP Academics Heidelberg feiern. "Dank einer bärenstarken Teamleistung gerieten die Feuervögel nie in Rückstand und konnten einen großzügigen Vorsprung über weite Strecken des Spiels tragen", kommentierte der Verein seinen Erfolg auf seiner Webseite.

Guten Morgen und willkommen zurück in einer neuen Woche beim Sport-Live-Blog aus Hagen! Auch in dieser Woche berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind!