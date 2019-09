Der Sport-Freitag im Blog

Hamburger SV will von "Rache-Spiel" nichts wissen

27.09.2019, 20:14 Uhr | t-online.de

Egal ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Genießen Sie das Wochenende. Wir freuen uns, Sie ab Montag wieder über die Sportereignisse in Hamburg auf dem Laufenden zu halten.

Beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen fallen für den FC St. Pauli elf Spieler aus. Trainer Jos Luhukay ist hin und hergerissen über die Aufstellung der bevorstehenden Spiele, doch er ist zuversichtlich. Obwohl die Leistungträger Dimitris Diamantakos und James Lawrence fehlen, möchte er die "Wahnsinnsatmosphäre" zurück aufs Spielfeld bringen. Hier lesen Sie mehr über die Optionen, die Luhukay hat.

Am Freitag reist der Kader des Hamburger SV in den Süden: Über München geht es nach Regensburg. Beim Training am Freitag sah das Team von Coach Dieter Hecking motiviert aus.



Dabei hat der HSV die letzten beiden Spiele gegen den SSV Jahn Regensburg verloren. Von einem "Rache-Spiel" gegen Regensburg will Hecking dennoch nichts wissen. "Das ist ein sportlicher Wettkampf", sagte er im Vorfeld der Partie. Wie der Trainer das Spiel einschätzt, lesen Sie hier.

Am Samstag um 13 Uhr startet die Partie gegen den SSV Jahn, bei dem der HSV die nächsten drei Punkte holen will. Der Ball rollt in der Continental Arena. Wer nicht vor Ort ist, kann das Spiel auf dem YouTube-Kanal des HSV verfolgen.

Morgen um 13:00 Uhr rollt der Ball in der Continental Arena. Gegen den @SSVJAHN wollen die @HSV -Profis die nächsten 3️⃣ Punkte einfahren!

Wo schaut ihr die Partie? Unser Tipp: #Auswärtscouch ab 12:30 Uhr auf unserem YouTube-Kanal! #SSVHSV #nurderHSV pic.twitter.com/NH3O9Qj7uG — Rautenperle - NUR DER HSV (@rautenperle) September 27, 2019

Hallo und Herzlich Willkommen an diesem Freitag. Ab sofort halten wir Sie hier zum Sportgeschehen in und um Hamburg auf dem Laufenden. Dabei soll es nicht nur um die "großen" Vereine wie den HSV gehen. Wir wollen stattdessen den Blick immer wieder auch auf die kleineren Klubs und Sportarten richten. Denn das Sportangebot in Hamburg ist extrem vielfältig. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.