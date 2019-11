LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Ex-HSV-Kapitän droht trauriges Karriereende

06.11.2019, 14:47 Uhr

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Johan Djourou war beim HSV mal Kapitän. Doch inzwischen läuft es bei dem 32-Jährigen alles andere als rund: Er sucht seit zehn Monaten einen neuen Verein – und findet offenbar keinen. Die "Mopo" hat die ganze Geschichte aufgeschrieben.

Die HSV-Profis haben begonnen, sich auf das Spiel gegen Holstein Kiel am Samstag vorzubereiten. 14 Feldspieler sind aktuell auf dem Platz, darunter ist auch U19-Spieler Sousa. Kittel, van Drongelen, Jatta und Fein absolvieren ein individuelles Programm. Heuer Fernandes fehlt krankheitsbedingt.

#Trainingszeit im Volkspark 🏋🏻‍♂️ Wir starten mit der Vorbereitung auf die Partie am Sonnabend in Kiel ⚔️#nurderHSV #Training pic.twitter.com/aLqIMIzDTe — Hamburger SV (@HSV) November 6, 2019

Der HSV-Profi Jan Gyamerah arbeitet nach seiner schweren Verletzung an seinem Comeback. Der Spieler hatte sich Mitte September im Training das Wadenbein gebrochen. Seitdem fällt er aus. Einmal die Woche ist er bei der Mannschaft, erzählt der Spieler im Video, wenn auch nur, um sich beim medizinischen Team behandeln zu lassen...

Gyambo ist auf dem Weg zurück 👍 Come back stronger 💪



Sendet ihm jetzt eure Genesungswünsche 📨❗



Das komplette Video seht ihr bei HSVtv ➡ https://t.co/j4vQh19ukN 📹#nurderHSV #Gyamerah pic.twitter.com/zXy9UBpM6r — Hamburger SV (@HSV) November 5, 2019

