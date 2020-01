Sport am Dienstag

HSV holt Gladbach-Talent Jordan Beyer

14.01.2020, 18:11 Uhr | t-online.de

Der HSV hat Junioren-Nationalspieler Jordan Beyer von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler ist bereits im Trainingslager der Hanseaten in Lagos, Portugal, eingetroffen. Beyer kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende. Dies bestätigte Borussia Mönchengladbach am Dienstag.

Sebastian Ohlsson ist offenbar sehr zufrieden mit seinem Wechsel nach Hamburg. Auf der Vereinsseite der Kiezkicker erzählt er in einem Beitrag, dass er seinen Transfer aus Göteborg in Schweden kein einziges Mal bereut habe und es für ihn "der perfekte Schritt" war.

St.Pauli-Profi Christian Conteh hat alle Spekulationen um seine Zukunft beendet und sich klar zum FC St. Pauli bekannt. "Ich habe nochmals mit den Verantwortlichen gesprochen und klar signalisiert: Ich möchte und werde den Verein nicht verlassen", sagte der 20-Jährige. "Ich fühle mich wohl hier und ich spüre das Vertrauen des Trainers und des Vereins – was mir sehr wichtig ist", heißt es in einer Vereinsmitteilung vom FC St. Pauli.

Der Hamburger SV interessiert sich am slowakischen Stürmer Robert Bozenik. Das berichtete die "Mopo". Nun soll es aber Konkurrenz um den HSV-Kandidaten geben. Wie die Zeitung schreibt, interessiert sich auch Rotterdam für Bozenik, der momentan noch bei MSK Zilina unter Vertrag ist.

Gleich zweimal mussten sich die Jungs des eSports-Teams des HSV am Montag geschlagen geben: Im ersten Turnier des Tages verlieren sie 3:6 gegen Köln, im zweiten können sie gegen Bayer nur einmal treffen. Die Leverkusener können sieben Schüsse verwandeln.

